Оренбург, 13 сентября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области председатель облизбиркома Александр Нальвадов охарактеризовал избирательный процесс в регионе как процесс, который протекает в рамках законодательства и без грубейших нарушений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«По состоянию на сегодняшний день кандидаты ведут себя корректно», — отметил 13 сентября Нальвадов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Также председатель Избирательной комиссии Оренбургской области сообщил, что за истекший период предвыборной кампании в облизбирком поступило около 80 жалоб. «Учитывая, что пройдут выборы федерального и регионального уровня, это немного», — сказал он и добавил, что подтверждение нашло только около 10% от общего числа заявлений.

Александр Нальвадов подчеркнул, что все те, на кого были поданы жалобы, выполняют требования законодательства и более не допускают нарушений.

Вместе с тем стоит отметить августовский скандал, связанный с блокировкой агитавтобуса ЛДПР в Шарлыкском районе. Случай получил широкую огласку. По словам главы облизбиркома, сейчас жалоба либерал-демократов находится на стадии рассмотрения. В полиции сообщили, что результаты проверки озвучат после ее проведения. На проверку отводится месяц.

Напомним, что на территории Оренбуржья 18 сентября завершаться 43 избирательных компании. Из них масштабными станут выборы в Госдуму и Заксобрание.

Сейчас в регионе работают два долгосрочных наблюдателя Миссии ОБСЕ. Ожидается, что 15−16 сентября прибудет делегация от ОБСЕ до 22 человек, а 16−17 сентября 11 краткосрочных наблюдателей из Казахстана от Исполкома Содружества независимых государств.

Добавим, что в единый день голосования на территории области будет работать 1766 избирательных участков. Открытие запланировано на 08:00 местного времени (06:00 мск). Исключение из правил составят семь участков на территории Ясненского городского округа, где начало работы перенесено на 06:30. Эти меры приняты в целях обеспечения голосования избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом, рабочее время которых совпадает со временем голосования.