Киев, 13 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Санкции против Российской Федерации (РФ) должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений. Такую позицию высказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС, сообщается на сайте украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Санкционное давление на Москву демонстрирует свою эффективность и должно сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал украинский лидер.

Порошенко добавил, что официальный Киев остается решительным сторонником политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того, глава Украины призвал страны G7 и ЕС не признавать легитимность российских выборов в Государственную думу РФ, которые Москва намерена провести в Крыму и в Севастополе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.