Тегеран, 13 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Иран пригрозил США сбить два самолета-разведчика, которые осуществляли 10 сентября полет возле границ Исламской республики в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарик

По его данным, разведывательный полет в небе над Ормузским проливом совершали патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon (экипаж девять человек) и береговой патрульный самолет EP-3 Aries (экипаж 24 человека). Самолеты приблизились на 13 морских миль (24 км) к границе Ирана, не нарушая ее — согласно международному морскому праву, территориальные воды заканчиваются в 12 морских миль (около 22 км) от берега.

Иранские военные связались с экипажами американских самолетов и потребовали сменить курс, угрожая в противном случае сбить их. Экипажи предупреждения представителей Ирана проигнорировали и продолжили полет. Уточняется, что патрульные самолеты летели достаточно близко к границе с Исламской республикой, так как «хотели испытать иранскую реакцию».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября представитель армии Ирана Масуд Джазаери заявил, что корабли Исламской Республики всегда действуют в соответствии с международными правилами и установками и по определенным нормам. Комментируя заявления властей США об опасных инцидентах в Персидском заливе, он назвал их причиной «страх» США «перед мощью военных Исламской Республики».

Напомним, в Персидском заливе регулярно происходят инциденты с участием ВМС США и иранскими кораблями, по данным издания, с начала 2016 года их произошло не менее 30.

23 августа американские СМИ сообщали, что четыре военных катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе вынудили эсминец ВМС США Nitze изменить курс, приблизившись к нему менее чем на триста метров. А 24 августа корабль ВМС США открыл предупредительный огонь при сближении с иранскими катерами.