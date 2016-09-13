Киев, 13 сентября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Власти Украины намерены до конца текущей недели подать новый «всеобъемлющий иск» против России по «нарушению» ее обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова».

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«Первый большой иск будет подан именно на этой неделе, — сказал глава МИД. — Он касается Конвенции ООН по морскому праву».

При этом Климкин добавил, что иск фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия.

«Это очень масштабный иск», — сказал украинский министр.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 августа глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления на совещании с руководителями дипломатических учреждений Украины сообщил, что официальный Киев планирует в ближайшее время обратиться в международный арбитраж с иском о принадлежности территориальных вод вокруг полуострова Крым.

«Мы (власти Украины) передадим для дальнейшего рассмотрения наше судебное дело о нарушениях РФ и ее обязательствах в рамках Конвенции ООН по морскому праву», — сказал украинский министр.

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