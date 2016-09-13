Сеул, 13 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Два бомбардировщика ВВС США В-1 пролетели над территорией Южной Кореи, сообщает 12 сентября Reuters.

airforcephotos.blogspot.com Бомбардировщик ВВС США В-1

Пара сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1, базирующаяся на острове Гуам, при сопровождении южнокорейских и американских истребителей, пролетела над авиабазой Южной Кореи Осан, расположенной в 40 км от Сеула и 77 км от границы с КНДР.

Напомним, что полет американского бомбардировщика В-1 В над Корейским полуостровом, запланированный на 12 сентября, ранее был отменен из-за плохой погоды.