Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2016, 07:15 — ИА Регнум.



Николай Богданов. Рыбак с мальчиком. 1889

«Куда уходит рыба?»

Коллектив старейшего на Сахалине рыбоводного завода «Калининский» и «65Media» бьют тревогу: рыбоводный завод может лишиться возможности продолжать свою деятельность. Устье реки, на котором расположено предприятие, наглухо перекрыто рыбо-учетными заграждениями (РУЗами), которые, по утверждению рыбоводов, не учитывает подходящее стадо лосося, а полностью его выбирает.

Ситуация с РУЗами на Сахалине и Курилах уже не первый год выглядит неоднозначной.

Еще в мае депутаты задавали обращались к сенатору от Сахалина Александру Верховскому. Тогда сенатор заявил, что «стадо кеты необходимо выбирать полностью». Основанием для такого утверждения господин Верховский назвал «личный опыт и мнение специалистов».

Но у рыбоводов завода Калининский, также имеющих многолетний практический опыт работы в рыбной отрасли, иное мнение.

Издание вспоминает, что на отчет перед депутатами областной думы, в мае текущего года, у сенатора ушло не более 6 минут. А также о том, что островные депутаты так и не смогли получить от сенатора Верховского, которого на острове называют не иначе, как «рыбным королем», ответов на жизненно важные для области вопросы. К таким вопросам относилось, например, строительство новых паромов для паромной переправы Ванино — Холмск. Нехватка судов, старые, морально и физически устаревшие паромы ежегодно создают напряженную ситуацию в Свободном порту Ванино — сотни пассажиров вынуждены сутками ночевать на вокзале, не имея возможности уехать домой.

Еще один вопрос касался бедственного положения военного поселка Горный на острове Итуруп и, опять же, отсутствия с ним паромного сообщения — военные пенсионеры там оказались в бедственном положении и полностью оторваны от Большой земли.

Третий вопрос касался регулирования рыболовства в шестимильной зоне.

На первые два вопроса сенатор ответил в том смысле, что «это не функционал члена Совета Федерации». По поводу шестимильной зоны сказал, что это «идея, но нужно решать, каким образом свести к минимуму негативные последствия и позволить жителям прибрежных поселков трудиться на промысле. Законодательной базы не существует, создается комиссия».

Между тем, Калининский рыбоводный завод фактически на грани остановки, а сигналы о том, что река в Холмском районе полностью перекрыта, а лосось там не учитывают, а полностью выбирают, продолжают поступать. «А может, кто-то уже нацелился на этот сладкий кусочек рыборазводной отрасли? И постановкой РУЗов решает две задачи? Похоже, необходимо проверять», — резюмирует издание.

«Тигролет» Южно-Сахалинск — такое имя получил лайнер авиакомпании «Россия», — сообщает «СахалинМедиа».

Самолет с именем островной столицы области, а также рисунком, в разработке которого принял участие центр «Амурский тигр», будет теперь регулярно курсировать между самыми популярными у пассажиров городами Дальнего Востока — Владивостоком, Магаданом, Петропавловском Камчатским и Хабаровском.

В пресс-службе перевозчика подчеркивают, что «Тигролет» — это еще один способ привлечь внимание общественности к важности сохранения в дикой природе редких видов животных, к числу которых относится амурский тигр.

Мужество и профессионализм

Один из сахалинских рыбаков, чудом избежавший гибели в волнах Охотского моря, написал стихи о своем спасении, сообщает «Сахалин.Инфо»

Выжить в суровых условиях яхтсмену Александру Симоняну и его напарнику Александру Колеснику удалось благодаря воле и взаимопомощи. В борьбе с течениями рыбаки преодолели 270 морских миль на резиновой лодке. Обычный рейс, из-за неустранимой на месте поломки двигателя, привел к настоящему приключению, потребовавшему невероятного мужества и профессионализма.

Во время поисков спортсменов были обследованы 15 тысяч квадратных километров с воздуха, 322 квадратных километров морской акватории и 142 км побережья на севере Кунашира. Своим спасением Эдуард и Александр обязаны капитану судна «Фреш Шатл» камбоджийской приписки с российским экипажем Игорю Коростелеву. Произошло это в 60 милях от японского порта Вакканай, где затем при появлении на рейде местные власти до полутора суток не разрешали им выйти на берег и оказать медицинскую помощь. Никто не мог поверить в реальность их «одиссеи». Спустя еще трое суток морские «робинзоны» на попутном судне «Атмосфера» прибыли в Невельск на Сахалине.

Александр Симонян написал поэму о своем спасении:

«Вдруг из тумана корпус судна выступил,

По ветру приближаясь, как скала.

…Дрейф в 200 миль закончился на пристани,

Где мать родная сына обняла»

Дохлятина — людям

А газета «Советский Сахалин» вышла с совсем не романтичным материалом. Журналисты рассказывают о уголовном деле, возбужденном в отношении руководителя островного совхоза «Комсомолец», который, по версии следствия, продавал землякам мясо павшего скота.

Как выяснили следователи, в 2015 году в совхозе произошел падеж скота. Гендиректор, дабы не терять прибылей, дал указание своим подчиненным разделать туши павших животных и реализовать их населению. Часть мяса пустили на фарш, часть — отдали на реализацию через фирменные магазины совхоза.

Согласно лабораторным исследованиям, мясо не соответствует санитарным требованиям и представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Независимо от того, какое наказание получит гендиректор, восстанавливать репутацию у потребителей совхозу «Комсомолец» придется еще очень долго — инцидент получил большой общественный резонанс.