Новосибирск, 13 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Новосибирская избирательная комиссия опубликовала на своем сайте постановление, согласно которому кандидат в депутаты Государственной думы по одномандатному округу №135 от «Гражданской платформы» Олег Шестаков лишен статуса зарегистрированного кандидата.

Совет депутатов Новосибирска Кандидат от «Гражданской платформы» Олег Шестаков снят с выборов

В информации сказано, что решение об аннулировании регистрации принято «на основании заявления кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Новосибирская область — Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135» Олега Шестакова, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа».

Теперь территориальным избирательным комиссиям Венгеровского, Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Новосибирского, Северного, Татарского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного районов Новосибирской области, Железнодорожного, Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска предстоит вычеркнуть Шестакова из избирательных бюллетеней для голосования.

Отметим, что кандидатами на округе №135 пока остаются: Андрей Каличенко («Единая Россия»), Андрей Жирнов (КПРФ), Наталия Красовская (ЛДПР), Дмитрий Стакановский («Справедливая Россия»), Василий Сорока («Родина»), Георгий Михайлов (Коммунисты России), Айдар Барантаев (ПАРНАС), Любовь Ухалова («Патриоты России»), Сергей Бойко («Яблоко»), Олеся Думченко («Зеленые»), Дмитрий Евтушенко («Гражданская Сила»). По этому же округу выдвигается и кандидат «Партии Роста» Вячеслав Казаков, который ранее был исключен из регионального списка «Партии Роста» решением Верховного суда России по заявлению Центральной избирательной комиссии за сокрытие судимости.

Читайте также: Кандидат «Партии роста» исключен из партсписка за судимость

И Новосибирский избирком тут же принял решение обратиться в Новосибирский областной суд с исковым заявлением об отмене регистрации Казакова еще и по одномандатному избирательному округу.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября по смешанной системе — 225 депутатов будут выбраны по партийным спискам, 225 — по одномандатным округа.

Новосибирская область разделена на четыре избирательных округа.

Напомним, в выборах в Госдуму по партспискам участвуют 14 партий — «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».