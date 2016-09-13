Каир, 13 сентября, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Небольшое по мощности взрывное устройство было размещено в хвостовой части корабля, в багажном отсеке, среди детских колясок и плетеной мебели. Силы взрыва хватило для мгновенного отрыва хвоста летательного аппарата и переходу его в неуправляемое пикирование. К такому выводу пришли члены международной комиссии по расследованию катастрофы борта А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, сообщает во вторник, 13 сентября «КоммерсантЪ».

novinky.cz Airbus A320

Месторасположение бомбы удалось определить после того, как все собранные части взорвавшегося лайнера были выложены в одном из ангаров аэропорта в Каире в виде проекции лайнера на плоскости. Следующим этапом члены комиссии планировали собрать материалы обшивки и других сохранившихся частей самолета в виде трехмерной модели на деревянном каркасе, но оказалось, что уже при формировании плоской модели, место закладки взрывного устройства было определено однозначно. Свидетельством эпицентра взрыва стала дыра в нижней части хвостового отсека с рваными выгнутыми наружу краями обшивки.

Согласно восстановленной экспертами картине преступления, небольшой пакет со взрывным устройством был принесен на борт кем-то из сотрудников и размещен в отсеке для негабаритного груза, в так называемой bulk-камере. Где затем бомба была замаскирована детскими колясками мебелью и другим багажом, который в связи с его габаритами не был заранее упакован в специальные контейнеры.

Несмотря на то что сила взрыва, произошедшего через 22 минуты после взлета, была относительно невелика, образовавшейся в обшивке дыры хватило для взрывной разгерметизации салона, что привело к отрыву хвостовой части вдоль ближайшего к месту взрыва шпангоута.

Напомним, трагедия над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. В результате взрыва лайнера А321, следующего из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа: 224 человека. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).