Новосибирск, 13 сентября, 2016, 06:14 — ИА Регнум. В Новосибирске сотрудники полиции обнаружили тело известного российского и казахстанского хоккеиста 39-летнего Петра Девяткина, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Причины смерти пока не сообщаются. У Девяткина остались жена и маленький ребенок.

Петр Девяткин в свое время выступал за московское «Динамо», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Спартак» и «Амур». В составе сборной Казахстана стал четверть финалистом на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

В последнее время работал детским тренером на Сахалине.