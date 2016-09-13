Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Петербургские медики борются за жизнь пятилетнего мальчика, случайно выстрелившего себе в лоб из травматического пистолета «Оса», который на законных основаниях принадлежит отцу ребенка.

rostec.ru Травматический пистолет «Оса»

Как сообщает Life78, ЧП произошло около 16:00 12 сентября на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мальчик находился дома вместе с бабушкой. Женщина отвлеклась на домашние дела, и в это время ребенок взял из открытого сейфа оружие и нажал на спусковой крючок.

По данным источника, отец ребенка, на которого зарегистрировано оружие, работает в частном охранном предприятии и в данный момент находится в командировке.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Детской городской больницы им. Раухфуса. По данным СМИ, в ходе пятичасовой операции врачи сумели извлечь пулю из головы ребенка, однако о шансах на выздоровление пока говорить рано.

Напомним, что бесствольный пистолет «Оса» является одним из самых мощных образцов травматического оружия. Его особенность в том, что четыре патрона крупного калибра постоянно находятся в боеготовом состоянии, а сам пистолет не имеет предохранителя.

Добавим, что, согласно статье 224 УК РФ, небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 6 месяцев.