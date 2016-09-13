Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2016, 05:49 — ИА Регнум. На извергающемся на Камчатке Ключевском вулкане количество стекающих по его склонам лавовых потоков увеличилось в два раза по сравнению с серединой августа — сейчас их не три, а шесть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в вулканологической обсерватории поселка Ключи.

droplak.ru Потоки лавы

Читайте также: Ключевской вулкан на Камчатке бушует: выбросы пепла до 11 кмПо словам специалистов, рост числа потоков был установлен на днях после того, как полевой отряд вулканологов выехал на сейсмостанцию Апахончич. «Один поток по-прежнему изливается по юго-западному склону, а вот по юго-восточному — уже пять. Из кратера слышны взрывы, время от времени исполин выбрасывает пепел», — рассказали ученые, не ждущие скорого прекращения извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ключевской на минувшей неделе (5−11 сентября) произвел несколько мощных пепловых выбросов, один из которых достиг 11 км в высоту. Кроме того, от выброса в минувшую пятницу, который поднялся на 7,5 км, пепловый шлейф растянулся более чем на 500 км от вулкана.

Ключевской, высота которого 4750 метров, считается самым высоким действующим вулканом Евразии.