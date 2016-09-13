Пекин, 13 сентября, 2016, 05:12 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки 6,6726 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР укрепилась сразу на 182 базисных пунктов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главного финансового регулятора Китая.

.ledauphine.com Китайский юань укрепляется

Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, в последний раз подобный обвал был зафиксирован в декабре 2010 г.

22 августа паритетный курс юаня к доллару США резко снизился на 441 базисный пункт. Как считают эксперты, колебания национальной валюты Китая вызваны внешними факторами. 23 и 24 августа национальная валюта КНР начала укрепляться, отыграв 232 пункта за два дня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 12 сентября за 1 американский доллар давали 6,6908 юаня. В заявлении главного финансового регулятора Китая подчеркивается, что колебания юаня в пределах нормы, угрозы для национальной экономики нет.