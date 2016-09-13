Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 сентября, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Пятый соревновательный день на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро принес китайской сборной 26 новых медалей. Паралимпийская сборная КНР укрепила свои позиции в неофициальном общекомандном зачете с 50 золотыми, 40 серебряными и 28 бронзовыми медалями.

rsport.ru Китайские паралимпийцы продолжают лидировать

Второе и третье места заняли сборные Великобритании и Украины. На счету британских паралимпийцев 63 награды, в том числе 28 золотых медалей. Сборная Украины уступает Великобритании с 61 наградой, среди которых 22 «золота», 19 серебряных и 20 бронзовых медалей, пишет «Жэньминь жибао».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа IPC отстранил спортсменов сборной России от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Свой вердикт комитет обосновал так называемым докладом Макларена (составлен на основании расследования показаний экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова). Доклад был опубликован 18 июля текущего года.