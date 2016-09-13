Владивосток, 13 сентября, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Генконсул КНДР в Приморском крае Им Чхон Ир заявил о готовность мобилизовать северокорейские трудовые бригады с тем, чтобы помочь жителям Приморья в устранении причиненного паводком ущерба. Соответствующее предложение было озвучено в понедельник, 12 сентября, на рабочей встрече вице-губернатора региона Сергея Нехаева и директора Третьего департамента МИД КНДР О Сынг Хо, сообщает пресс-служба администрации Приморского край.

nakhodka-city.ru Генконсул КНДР в Приморском крае Им Чхон Ир

О том, что Генконсульство КНДР во Владивостоке первым из представительств иностранных государств предложило помощь жителям Приморья со словами благодарности отметил Нехаев.

«Действительно, — подтвердил сказанное О Сынг Хо. — Генконсул Им Чхон Ир выразил готовность мобилизовать наши трудовые бригады. Это свидетельство крепких отношений между нашими территориями. Будем продолжать искать способы, как помочь Приморскому краю устранить причиненный стихией ущерб».

Как отметили участники мероприятия, не все возможные направления сотрудничества на региональном уровне в настоящее время реализованы в полной мере. В связи с чем планируется продолжать активное сотрудничество по различным отраслям, таким как: лесозаготовки, рыбное хозяйство, а также строительство. В КНДР с радостью восприняли идеи сотрудничества, несмотря на санкции Запада.