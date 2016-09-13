Хатанга, Красноярский край, 13 сентября, 2016, 04:50 — ИА Регнум. На Таймыре началось досрочное голосование в рамках выборов в федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, сообщили в администрации села Хатанга.

http://blog.goo.ne.jp Представители избиркома на вертолете

«Первое голосование состоялось на территории сельского поселения Хатанга, в Хатангском заливе на полуострове Хара-Тумус. Там сейчас кочует одна из крупнейших оленеводческих бригад — ее стадо насчитывает более тысячи голов. Члены избирательной комиссии добирались до стойбища на вертолете», — говорится в сообщении.

Членам избиркома пришлось сделать на вертолете несколько кругов над полуостровом, чтобы найти аргиш — кочующее стадо.

Как сообщила ИА REGNUM секретарь красноярского краевого избиркома Валентина Кожемякина, досрочное голосование среди оленеводов севера было вызвано труднодоступностью территорий и проведено в соответствии с законодательством.

Первым проголосовавшим жителем Таймыра стала работница оленеводческой бригады Степанида Чуприна. За один день работникам избиркома удалось разыскать три бригады и организовать среди них голосование.

При этом собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что результаты голосования среди оленеводов Таймыра будут представлены в общий день подведения итогов, одновременно с данными иных регионов. «Они голосуют в переносные ящики, которые опечатываются, подписываются «голосование на таком-то участке» и стоят. Обрабатывать будут 18 сентября», — пояснила Кожемякина.

Оленеводы выбирали, кто сядет в кресла Государственной думы РФ и Хатангского сельского совета депутатов. В общей сложности работникам избиркома предстоит совершить около 10 вылетов по отдаленным северным территориям.

Напомним, что единый день выборов в России назначен на 18 сентября, в этот же день в Красноярском крае пройдут выборы в местное Законодательное собрание.