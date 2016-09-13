Пекин, 13 сентября, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции в Пекине, официальный представитель ВВС Народно-освободительной Армии Китая Шэнь Цзинькэ сообщил журналистам об успешном завершении очередных учений китайской ударной авиации.

topwar.ru Китайский истребитель-бомбардировщик JH-7 «Летающий леопард»

Утром 12 сентября стратегические бомбардировщики Н-6К, истребители СУ-30 и несколько самолетов-заправщиков были подняты в воздух по учебной тревоге. Авиасоединение было переброшено в западную часть Тихого океана, где истребители сымитировали воздушный бой, а бомбардировщики нанесли учебную атаку по целям потенциального противника, пишет «Чжунго жибао».

Кроме того, летчики ВВС НОАК отработали еще несколько учебно-боевых задач, в том числе дозаправку в воздухе. Шэнь Цзинькэ отметил, что за ходом учений наблюдали самолеты ВВС США, которые удалились после того, как китайские самолеты взяли обратный курс. Пентагон пока не прокомментировал данную информацию.

Пресс-секретарь ВВС НОАК подчеркнул, что завершившиеся учения входили в ежегодный план боевой подготовки и не являются поводом для нарастания напряженности или милитаризации в регионе. Шэнь Цзинькэ отметил, что учения не направлены против какой-либо третьей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, С 12 по 19 сентября в акватории Южно-Китайского моря у берегов провинции Гуандун пройдут ежегодные военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2016». В учениях с обеих сторон примут участие 18 кораблей, 21 самолет и вертолет и более 250 морских пехотинцев.