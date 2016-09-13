Якутск, 13 сентября, 2016, 05:03 — ИА Регнум. С предвыборной дистанции в Якутии окончательно сошёл госсоветник республики Андрей Борисов, который был призван заменить на выборах одномандатника «Единой России» и баллотировался самовыдвиженцем. Верховный суд РФ 12 сентября отменил решение региональной инстанции, обязавшей избирком зарегистрировать кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта суда.

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Решение Верховного суда Якутии «отменено с вынесением решения полностью». Региональные СМИ отмечают, что заседание по Андрею Борисову было перенесено с 9 на 12 сентября в связи с тем, что суд хотел ознакомится с подписями, на основании проверки которых избиркомом республики было принято решение об отказе кандидату в регистрации. Видимо, процент недействительных подписей действительно превышал допустимые законодательством пределы, поэтому ошибки в документах избиркома об их проверке инстанция учитывать не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Якутии счёл ошибки в протоколах ЦИК республики основанием для того, чтобы обязать его зарегистрировать Андрея Борисова кандидатом. На решение региональной инстанции избирательной комиссией и прокуратурой были поданы апелляции в Верховный суд РФ.

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Напомним, недействительными были признаны 35% от числа проверенных подписей из тех, которые предоставил в избирательную комиссию самовыдвиженец Андрей Борисов. Всего для подтверждения регистрации кандидату-одномандатнику на выборы в Госдуму от Якутии необходимо было собрать не менее 18,5 тысяч подписей.

Отметим также, что Андрей Борисов на выборах в Госдуму должен был заменить одномандатника от «Единой России», которого региональному отделению партии запретили выдвигать. Как заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, власти республики пытались давить на главы регионального избиркома Анатолия Кривошапкина, склоняя его к регистрации Борисова кандидатом.

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