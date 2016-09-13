Владивосток, 13 сентября, 2016, 03:37 — ИА Регнум. Руководитель МЧС России Владимир Пучков лично проконтролирует доходит ли для подтопленцев Приморья выделяемая правительством помощь. Глава государства Владимир Путин направил министра в дальневосточный субъект и поручил ускорить, как оценочные, так и работы по устранению последствий масштабного наводнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов Последствия тайфуна «Лайонрок» в Приморье

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Накануне вечером, 12 сентября, глава МЧС России доложил президенту о ходе спасательных и восстановительных работ в пострадавших от наводнения районах Приморья. Владимир Путин посчитал, что оценочные работы по определению ущерба должны быть ускорены и направил Владимира Пучкова контролировать обстановку непосредственно на местах. Министр также проверит, доходит ли федеральная помощь до пострадавшего населения и проследит, как восстанавливается связь и энергообеспечение в подтопленных муниципалитетах.

По последним данным, в Приморье восстановили движение между посёлками Пластун и Терней: транспортное сообщение здесь отсутствовало неделю. По словам главы муниципалитета Владимира Изгородина, подход к мосту был разрушен сильными ливнями, а сама мостовая конструкция повредилась, однако устояла. Движение удалось восстановить силами градообразующего «Тернейлеса» и Примавтодора.

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В Лазовском районе размытыми остаются 14 участков дорог, транспортное сообщение отсутствует с четырьмя населёнными пунктами. На данный момент работы ведутся на дорогах Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово и Лазо-Заповедное.

«Особенно сложная работа предстоит между Беневским и Киевкой, подход к мосту через реку Киевка размыт на высоту около 10 метров. На 44 километре смыло дорогу вдоль скалы, её необходимо взрывать», — комментирует директор регионального департамента дорожного хозяйства Александр Швора.

Кроме того, в муниципалитете серьёзно пострадали социально-значимые объекты: это школы в сёлах Валентин, Сокольничи и Преображение, клуб в Старой Каменке.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник губернатор Приморья Владимир Миклушевский ввёл режим ЧС федерального значения ещё в двух районах, увеличив число до 25 муниципалитетов из 34. Накануне глава МЧС России поручил переходить субъекту от аварийно-спасательных к аварийно-восстановительным работам. Построить новые дома для подтопленцев, чьё жильё стало непригодным, обещают в 2017 году.