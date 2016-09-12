Москва, 13 сентября, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в Российской Федерации одни из самых низких в Европе. В рейтинге стран по уровню цен на электроэнергию, проведенным агентством «РИА Рейтинг», Россия заняла третье место после Украины и Казахстана, пишут «Известия» во вторник, 13 сентября.

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Согласно полученным «РИА Рейтинг» данным, самая дешевая электроэнергия на Украине (1,5 рубля за кВт·ч), в то время как тариф на этот источник энергии за последний год вырос на 55,7%. В Казахстане стоимость за кВт·ч составляет 2,1 рубля при росте тарифов на 4,7%. Чуть более высокая стоимость эквивалентного количества электроэнергии в России — 2,9 рубля, при том что рост тарифов на территории РФ составил 9,3%.

Дороже всего в Европе электроэнергия обходится датскому населению (22,6 рубля за кВт·ч), в Германии и Ирландии — 21,9 и 18,2 рубля за кВт·ч соответственно. Причем в последних двух странах отмечается снижение тарифа на 0,9% в Германии и 3,2% в Ирландии.

Ситуацию с российскими ценами прокомментировала эксперт агентства АКРА Наталья Прохорова: «После двукратной девальвации рубля мы вернулись, с точки зрения цен на электроэнергию, к середине 2000-х». По ее словам, в ближайшие несколько лет Россия будет лидировать в рейтингах именно по причине девальвации национальной валюты. Аналогичная ситуация отмечается в Казахстане и на Украине.