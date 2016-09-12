Париж, 13 сентября, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Усиленные отряды полицейских и пожарные уже несколько часов работают над ликвидацией пожара в здании тюрьмы Пуатье-Вивонн на западе Франции, который устроили взбунтовавшиеся заключенные. Никто из сотрудников тюрьмы и арестантов не пострадал, в тюрьме удалось восстановить порядок, сообщает в понедельник, 12 сентября, AFP.

naukrinama.com За решеткой.

Инцидент начался с того, что около 17:30 двое заключенных напали на охранника и забрали у него ключи от камер, после чего выпустили остальных арестантов в одном из зданий тюрьмы, а затем подожгли его.

Полицейским удалось стабилизировать ситуацию, однако около 60 заключенных отказываются возвращаться в свои камеры. По данным полиции, все заключенные находятся под контролем, но возгорание все еще не удалось ликвидировать.

Сообщается, что во время происшествия никому из заключенных не потребовалась госпитализация, сотрудники исправительного учреждения также не пострадали. Всего в объятом огнем здании находились в общей сложности около 180 заключенных.

Всего на территории построенного в 2009 году тюремного комплекса может содержаться 578 заключенных.