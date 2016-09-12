Вашингтон, 13 сентября, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, отложившая часть запланированных мероприятий избирательной кампании в связи с болезнью, сообщила своим сторонникам о своем самочувствии и планах на будущее. Соответствующие публикации политик разместила в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 12 сентября.

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«Спасибо всем, кто протянул руку с добрыми пожеланиями!» — Обратилась к сторонникам Клинтон, добавив, что чувствует себя хорошо, и ее здоровье идет на поправку.

Как и любой заболевший, она с нетерпением ждет выздоровления и возвращения к работе, отметила кандидат в президенты.

Напомним, врачи диагностировали у Клинтон воспаление легких еще в пятницу, но в штабе посчитали необходимым скрыть этот факт. В результате кандидат от демократического лагеря почувствовала себя плохо на траурной церемонии, посвященной трагедии 11 сентября. В связи с болезнью Клинтон, был отменен запланированный ранее двухдневный визит в Калифорнию. Ее соперник Дональд Трамп принял решение не использовать в своей избирательной кампании тему здоровья Клинтон и запретил своему штабу соответствующие высказывания.