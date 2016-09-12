Киев, 13 сентября, 2016, 01:05 — ИА Регнум. Украина подготовила новые исковые требования к Российской Федерации. Новый иск, который планируется направить в международный суд уже на этой неделе, глава МИД Украины Павел Климкин назвал фундаментальным и всеобъемлющим. Соответствующее заявление министр сделал в понедельник, 12 сентября, в эфире телеканала ICTV.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Исковые требования

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, подготовленный в МИДе документ является первым крупным иском против России. Он касается Конвенции ООН по морскому праву, но в то же время является масштабным и всеобъемлющим, «поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия».

«Это очень масштабный иск», — еще раз подчеркнул важность документа Климкин.

В рамках данного иска Киев будет требовать от Москвы компенсации, однако размер таковой не был уточнен министром.

Ранее, украинские власти заявляли о намерении выяснить в международном арбитраже вопрос о принадлежности территориальных вод вокруг Крымского полуострова. Москва выразила готовность к обсуждению данного вопроса, однако отметила «свободное толкование Конвенции» украинской стороной, что следует рассматривать как отказ Киева от предметного обсуждения.