Пенза, 13 сентября, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Новым сенатором от Пензенской области стал депутат Законодательного Собрания, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт физики измерений» (НИИФИ) Алексей Дмитриенко. Соответствующее постановление подписал 12 сентября губернатор Иван Белозерцев.

tarhany.ru Пензенская область. Заповедник «Тарханы»

В документе отмечается, что Дмитриенко наделен полномочиями члена Совета Федерации на срок полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Документ вступает в силу с момента его подписания.

ИА REGNUM напоминает, что место сенатора от Пензенской области стало вакантным в связи с кончиной члена Совфеда Василия Бочкарева.