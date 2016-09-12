Буэнос-Айрес, 13 сентября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. 11 сентября с.г. в одном из наиболее престижных выставочных залов аргентинской столицы открылась выставка произведений русского авангардиста Казимира Малевича из коллекции Государственного Русского музея. Организаторами показа, который станет первой выставкой работ Казимира Малевича в Аргентине, выступили Фонд «ПРОА» и ФГБУК «Государственный Русский музей» при поддержке местной компании «Тенарис», сообщается на сайте Посольства Российской Федерации в Аргентине.

К.С.Малевич. Автопортрет 1908-1910

Казимир Малевич — российский и советский художник — авангардист, теоретик искусства, основоположник супрематизма — одного из наиболее ранних направлений абстрактного искусства новейшего времени. Среди знаменитых работ Малевича — «Черный квадрат», «Белое на белом», «Скачет конница» и другие.

Выставка в Буэнос-Айресе продлится до 17 декабря.