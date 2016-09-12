В Буэнос-Айресе открылась выставка Казимира Малевича
Буэнос-Айрес, 13 сентября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. 11 сентября с.г. в одном из наиболее престижных выставочных залов аргентинской столицы открылась выставка произведений русского авангардиста Казимира Малевича из коллекции Государственного Русского музея. Организаторами показа, который станет первой выставкой работ Казимира Малевича в Аргентине, выступили Фонд «ПРОА» и ФГБУК «Государственный Русский музей» при поддержке местной компании «Тенарис», сообщается на сайте Посольства Российской Федерации в Аргентине.
Казимир Малевич — российский и советский художник — авангардист, теоретик искусства, основоположник супрематизма — одного из наиболее ранних направлений абстрактного искусства новейшего времени. Среди знаменитых работ Малевича — «Черный квадрат», «Белое на белом», «Скачет конница» и другие.
Выставка в Буэнос-Айресе продлится до 17 декабря.