Бухарест, 12 сентября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Вступление Молдавии в ЕС в ближайшие 20−30 лет невозможно, а скорее всего не произойдет никогда. Как сообщает румынское издание Realitatea, об этом заявил экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

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По его словам, это продиктовано позицией России и геополитическими реалиями в регионе. «Когда ЕС предпринял попытку расширения путем подписания соглашений об ассоциации с Украиной и Республикой Молдова, Россия отреагировала. Москва сказала «Стоп», иначе если не остановится расширение ЕС и НАТО, регион рискует погрузиться в войну», — сказал Бэсеску.