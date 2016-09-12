Ла-Пас, 12 сентября, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес пригласил президента Чили Мишель Бачелет посетить истоки реки Силалы и лично убедиться, кому принадлежат воды этой реки. Эво Моралес еще раз подчеркнул, что принадлежность Силалы Чили является «бесспорным фактом». На прошедшей неделе группа депутатов Комитета по обороне и экспертов из чилийских ВВС уже посетила регион, где протекает Силала. но со стороны Чили, сообщает Americatv.com.pe.

elespectador.com Bоды Силалы

Несколько дней назад, по приглашению Моралеса, в страну для ознакомления с местом, откуда берет начало боливийско-чилийский «речной» конфликт прибыла и представитель Чили в Международном суде в Гааге Химена Фуэнтес, сообщает Andes.

Официальный Сантьяго утверждает, что Силала — международная река, которая пересекает чилийско-боливийскую границу. В то время как власти Боливии уверены, что истоки Силалы находятся в боливийском департаменте Потоси, откуда через искусственные каналы отводятся на соседнюю территорию. В апреле 2009 года оба правительства достигли предварительного соглашения, согласно которому Чили обязалась платить за использование 50 процентов воды из реки Силала. Но соглашение не было выполнено. А в 2010 году отменено, когда Чили приняла решение приостановить переговоры с Боливией по спорным вопросам, комментирует Prensa Latina.

Кроме этого, Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда