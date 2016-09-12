Бриджтаун, 12 сентября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Барбадос страдает от низкой производительности труда. Еще в начале 90-х годов власти приступили к осуществлению программы по решению этого вопроса. Был создан профильный Национальный совет. В период с 1993 года по 2000 год были достигнуты позитивные изменения. Однако, сейчас положение является удручающим и угрожает жизнеспособности экономики, сообщает издание The Barbados advocate. Производительность труда стала основной темой прошедшего в столице страны экономического форума. Его участники отметили, что приоритетом политики Барбадоса должно стать. возвращение к росту и экономическому процветанию. В свою очередь, Всемирный банк среди недостатков отметил, что в Барбадосе сложилось низкое финансирование для бизнес-стартапов, имеется много бюрократических препон для проявления деловой инициативы.

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Кроме этого, в Барбадосе отсутствуют равные возможности для участия в экономической жизни общества у представителей белой и черной рас. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер Университета Вест-Индии (UWI) призвал к социальным изменениям в Барбадосе, заявив, что негры продолжают «оставаться на обочине». Он предупредил, что ситуация так больше не может продолжаться. А «барбадосское общество в его нынешней структуре не является устойчивым». В нем сохраняется «экономическое превосходство белой расы», что подрывает основы демократии, комментирует St. Lucia News. При этом что чернокожее население составляет 90 процентов жителей Барбадоса.