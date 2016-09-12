Псков, 12 сентября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. В Пскове к выборам 18 сентября готовы 93 избирательных участка. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 сентября, в пресс-службе муниципалитета, все помещения для голосования и работы участковых избирательных комиссий имеют телефонную связь, электро‑ и водоснабжение.

Советский плакат «Все на выборы!»

Из 93 участков 54 расположены на территории муниципальных образовательных учреждений, два — в медицинских (городской и областной больницах), остальные — в организациях других форм собственности.

С 7 сентября участковые избирательные комиссии приступили к выдаче открепительных удостоверений.

Отметим, всего в Пскове проживает чуть более 164 тысяч избирателей.

Напомним, на избирательных участках в Пскове будут установлены 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, КОИБы применяются в Псковской области не впервые. Первый раз 33 КОИБа работали на выборах в Госдуму в декабре 2011 года, затем в марте 2012 на выборах президента и на выборах губернатора в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов Государственной думы, Псковского областного собрания и муниципальные выборы — главы Новосокольнического района и депутата Себежского районного собрания.