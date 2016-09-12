Тегусигальпа, 12 сентября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Гондурас, который в последнее время демонстрирует позитивные перемены, взялся за искоренение неграмотности. Директор программы «Эдукатодос» Кения Родригес проинформировала издание La Prensa о внедрении нового метода под названием «Гондурас обучается», благодаря которому повышается эффективность обучения чтению и письму.

laprensa.hn Гондурас обучается!

. По данным Национального института статистики Гондураса наибольший процент неграмотного населения проживает в сельской местности. Уровень грамотности тесно связан с уровнем дохода.

Как ранее писало ИА REGNUM, около 20% взрослого населения — неграмотно. Хотя введено бесплатное и обязательное обучение для детей в возрасте от 7 до 12 лет, многие из них вынуждены бросать школу, чтобы зарабатывать на жизнь. Посещение школы не является строго обязательным. В средних школах числится лишь 31% подростков соответствующей возрастной группы.