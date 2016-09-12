Москва, 12 сентября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ответ на слова главы Пентагона Эштона Картера, который в ходе выступления в Оксфордском университете заявил, что Россия подрывает основы мирового порядка, напомнил, что США и НАТО неоднократно и последовательно разрушали базовые основы миропорядка, сообщают «Известия».

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Сергей Шойгу посоветовал США изменить стратегию действий, чтобы потом снова не пришлось оправдываться, сваливая вину за произошедшее на Россию и Китай. Российский министр обороны напомнил, что именно США вместе с союзниками по НАТО, начиная с Югославии и заканчивая Ираком и Ливией, разрушали и продолжвают разрушать базовые основы существующего миропорядка.

Сергей Шойгу выразил мнение, что Эштону Картеру «не нужно путать мировой порядок с американским» и напомнил, что поддержание мирового порядка является естественной обязанностью всего мирового сообщества, а не исключительным правом Пентагона.