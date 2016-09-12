Великий Новгород, 12 сентября, 2016, 22:29 — ИА Регнум. На реконструкцию церкви Николы на Липне в Новгородской области, которую 10 сентября осмотрели президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, Министерство культуры выделит более 19 млн руб. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом сегодня, 12 сентября, заявил глава региона Сергей Митин на аппаратном совещании в правительстве.

Ольга Ларина ИА REGNUM Церковь Николы на Липне зимой

«В минувшую субботу во время визита мы обсудили с Дмитрием Анатольевичем несколько вопросов, в том числе реконструкцию храма на острове Липно. Председатель правительства поддержал наши предложения. Уже сегодня я по телефону разговаривал с министром культуры Владимиром Мединским, и он сообщил, что на создание проекта и реконструкцию церкви будет выделено 19,4 млн рублей», — сказал Сергей Митин, отметив, что Владимир Мединский планирует посетить Новгородскую область 25 сентября.

Кроме того, как сообщил губернатор, председатель правительства РФ дал поручение Министерству финансов рассмотреть возможность выделения Новгородской области бюджетного кредита для замещения коммерческих займов. Это позволит региону сэкономить 50 млн рублей. Положительная резолюция получена и на проект строительства канализационного коллектора в городе Валдай.

Есть решения и по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с новгородскими рыбаками, которая также прошла во время субботнего визита. Президент предложил подготовить перечень наиболее острых проблем, которые волнуют тех, кто занимается рыболовством и рыбоводством. Было представлено семь предложений, в том числе о выделении субсидий работникам отрасли, о расчистке рек, о восстановлении миграционных путей особо ценных рыб, об увеличении штата Рыбоохраны. Они выходят за местные рамки и актуальны для отрасли всей страны.

Напомним, в ходе общения с рыбаками Владимир Путин пообещал ежегодно выделять порядка 80 млн рублей из федеральных средств на расчистку рек, которые связаны с озером Ильмень.