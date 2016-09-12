Санкт-Петербург, 12 сентября, 2016, 21:46 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

Для петербуржцев как жителей крупного мегаполиса, который растет, застраивается, расширяется, проблемы строительной сферы имеют, возможно, даже большее значение. В последние годы в городе не обошлось без строительных скандалов, теперь же их фигуранты идут во власть.

Пожалуй, самым ярким примером тому может служить выдвижение от КПРФ в Законодательное собрание Алексея Рассудова, он идет третьим номером в общегородской части списка. Зарегистрированный в ЦИК как генеральный директор ООО «Рейтмарк Груп», коммунист больше известен петербуржцам как председатель совета директоров строительной компании «Лидер групп». Первое фирма занимается юридическим сопровождением дел фирмы второй. Основное направление работы компании — девелопмент и жилищная застройка, как правило, периферийных районов города. Репутацию предприятия нельзя назвать безупречной: покупатели жалуются на срывы сроков сдачи жилья. Не на руку кандидата играет и разговевшийся летом скандал вокруг застройки микрорайона Шушары. Масштабная стройка (около 1 млн кв. метров жилья) ставит под угрозу транспортную доступность итак не самого удобно расположенного населенного пункта. Возмущение местных жителей Шушар вылилось в волну митингов против застройки, свое недовольство они изложили в открытом письме президенту. Власти же города в лице губернатора Георгия Полтавченко заявили, что проект компании «Лидер групп» они закрывать не будут.

Другой — и самый, пожалуй, печально известный в городе строительный проект, — создание стадиона на Крестовском острове. Арена задумывалась не только как домашний стадион местной любимой команды — «Зенита». Это еще и площадка для игр предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018-го года — «гранд-проект», который приобрел масштаб государственной важности. Планировали построить за два года, но строят до сих пор. За десять лет существования проекта его стоимость возросла с 6.7 млрд до 43 (!) млрд рублей. В случае, если бы стадион не перерос в долгострой, вызывающий у петербуржцев раздражение и сарказмы, он стал бы весомым политическим козырем. Теперь же, когда деталями стройки занялась прокуратура, факт причастности к созданию стадиона вполне может поставить крест на той или иной политической карьере.

Олег Дерипаска в преддверие выборов публично поддерживал «Партию роста» и даже намеревался войти в ее федеральный совет. Однако, как объяснял лидер партии Борис Титов, оценив риски, отказался от прямого вхождения, хоть их сотрудничество и сохранилось. Из Петербурга же главной от «Партии роста» в Госдуму теперь собирается Оксана Дмитриева, которая публично призывала оценить эффективность финансирования строительства стадиона, но дальше призывов дело не пошло. Еще один кандидат «Партии Роста» Иван Грачев — по совместительству муж Оксаны Дмитриевой — также активно вовлечен в строительный бизнес, являясь президентом НП «Национальная саморегулируемая организация жилищных кооперативов и участников рынка жилищного кредитования» и почетным президентом РГР — Российской гильдии риэлторов. Не менее примечательно и то, что в Иркутской области, от которой выдвигается Иван Грачев, сосредоточены активы уже упомянутого Олега Дерипаски. В Шелеховском районе, по избирательному округу которого идет в Госдуму муж Дмитриевой, к примеру, находится Иркутский алюминиевый завод Дерипаски.

Стоит отметить, что есть в этой избирательной кампании кандидаты, которые сумели построить вокруг строительного бизнеса практически всю свою политическую программу и агитацию. По 214-му округу в Санкт-Петербурге баллотируется в Госдуму от «Патриотов России» строительный бизнесмен Федор Туркин. Миллиардер возглавляет совет директоров группы «РосСтройИнвест», известной возведением доступного жилья. Компании удалось избежать каких бы то ни было неприятных ситуаций на рынке, отзывы клиентов, по большей части, положительные, и именно с идеей сделать жилье доступным для всей страны Федор Туркин идет во власть. Среди смелых заявлений кандидата — обещание решить квартирный вопрос за 15 лет и увеличение социальной нормы с 15 до 40 кв.м. Как именно и за счет чего будут решаться эти вопросы, Туркин особо не уточняет. Ну так на то они и предвыборные обещания.