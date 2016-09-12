Минск, 12 сентября, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Престолонаследия в Белоруссии не ожидается. Об этом 6 сентября заявил Александр Лукашенко информагентству ТАСС в интервью, полный текст которого опубликован 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Говоря об итоге своего бессменного почти четвертьвекового правления, Лукашенко сказал: «Давайте без ложной скромности: мы немало сделали для страны. Мы ее сохранили. И мы создали первое белорусское государство — независимое, суверенное белорусское государство. Из этого все вытекает. Кто бы ни был, все может забыться, но это не забудется».

«У нас не раньше 35 лет ты можешь стать президентом. Это что, я еще 20 лет должен быть президентом?! Да я не доживу до этого, пока Коля станет президентом», — сказал Лукашенко.

Он признался: «Я не хочу, чтобы он после меня был президентом. Это уже в стране должно что-то чрезвычайное произойти, чтобы после меня сразу стал даже старший сын, способный, умный парень, опытный уже, больше 40 лет, чтобы он стал президентом. У нас нет в семье этого, понимаете, мы не властвуем, отец их не властвует, он служит. А это большая разница. Одно дело — властвовать, а другое — служить».

Напомним, у Александра Лукашенко два старших сына. Виктор Лукашенко является помощником президента по национальной безопасности и курирует «силовиков», Дмитрий Лукашенко возглавляет Президентский спортивный клуб и курирует лотерейный бизнес. Попытки оппозиционеров и их западных кураторов найти зарубежные счета Лукашенко не увенчались успехом. Тем не менее разговоры о престолонаследии и его обеспечении являются общим местом не только оппозиционных собраний.

По словам Лукашенко, трое его сыновей шествуют над домами престарелых. И Николай тоже: «Если я накосил травы (и он это умеет делать, ты знаешь), он приезжает со своим прикрепленным, у него адъютант есть, на грузовом автомобиле, они загружают эту траву и везут в подсобное хозяйство кормить коров. А потом молоко и молочные продукты отсюда же везут старикам. Я хочу, чтобы он был человеком. Человеком. Все».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии по итогам первых президентских выборов в 1994 году. С тех пор он бессменно правит постсоветской республикой. В 2015 году он продлил своё пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку.

На Западе Лукашенко долго и публично называли «последним диктатором Европы». В последнее время данный эпитет не употребляется, хотя критика за авторитарные методы правления присутствует.