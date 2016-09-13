Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Для Ростовской области знаковое число — 13 сентября. В этот день 79 лет назад было опубликовано постановление Центрального исполнительного комитета СССР «Об образовании Ростовской-на-Дону области с центром в городе Ростове в составе семи городов и 57 районов, выделяемых из Азово-Черноморского края». Именно с этого момента донской регион ведёт свою летопись побед и достижений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, как и положено, день рождения — это время подвести итоги и наметить цели.

donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

79-ую годовщину со дня образования Ростовская область встречает на подъеме — по всем ключевым показателям достигнутые высокие результаты. Впервые за много лет по урожаю ранних зерновых регион стал лидером по стране, выиграв «хлебную олимпиаду» у традиционного победителя — Краснодарского края. Земледельцы впервые за 79 лет собрали рекордный урожай зерна — более 10,5 млн тонн. Этот показатель выше уровня прошлого года почти на 2 млн тонн. При этом средняя урожайность составила 36,5 центнера с гектара. Донской каравай-2016 — это результат кропотливого труда аграриев вопреки неблагоприятной погоде.

«В полном объёме обеспечены не только потребности области в зерновых, но и её экспортный потенциал. Тем не менее, надо стремиться к тому, чтобы выращенный на донской земле урожай здесь же и перерабатывался, превращаясь в продукт с высокой добавленной стоимостью. Донской край должен стать не только лидером в производстве сельхозсырья, но и ведущим производителем продукции — добротной, вкусной, узнаваемой в России и за её пределами. Уверенно продвигая бренд «Сделано на Дону», мы движемся к этой цели. Глубокой благодарности заслуживают сотни и сотни донских комбайнеров, агрономов, водителей, рабочих, обслуживающих звеньев. Уверен, вместе мы сделаем так, чтобы Ростовская область оставалась житницей России, регионом мощного агропромышленного производства», — отметил губернатор Василий Голубев.

По словам донского главы, одно из важных слагаемых успеха — постоянная господдержка. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку сельского хозяйства региона предусмотрено около 7 млрд рублей.

Значительно увеличилась инвестиционная активность на Дону. В первом полугодии в экономику привлечено 87 млрд рублей инвестиций. Из «Губернаторской сотни» реализовано пять проектов, позволивших создать 1 929 рабочих мест. В нынешнем году на развитие инвестиционной деятельности в региональной казне предусмотрено 394 млн рублей. Субсидии на возмещение затрат на объекты инженерной инфраструктуры предоставлены на общую сумму 132 млн рублей.

Стоит отметить, что на Дону сформирован пул приоритетных инвестиционных проектов, реализующихся в сфере импортозамещения. Среди них — проект по разработке самоходного зерноуборочного комбайна производительностью более 18 т/ч зерновых культур компании «КЗ «Ростсельмаш», инвестпроекты Новочеркасского электовозостроительного завода по производству тяговых двигателей для электровозов и тепловозов и по производству генераторов для тепловозов. Кроме того, компания «Гринмакс» (ЗАО «Электро СИ» «Азов») построит в области завод по производству электронной аппаратуры (преобразователей питания для железнодорожных локомотивов, телекоммуникационной шкафной и щитовой аппаратуры, источников бесперебойного питания для телекоммуникаций). Все эти проекты позволят обеспечить экономическую безопасность России в сфере транспортных железнодорожных перевозок. Большинство из запланированных проектов включены минпромторгом России в число возможных получателей господдержки.

Также в Ростовской области формируются промышленные кластеры. В числе создаваемых — кластер машиностроительных технологий в Азове, кластер легкой промышленности в Шахтах, вертолетостроительный кластер в Батайске, одобрена идея создания и кластера сельскохозяйственного машиностроения. До конца сентября завершится формирование кластера атомного машиностроения в Волгодонске.

«Кластерное развитие — это объединение не только предприятий, а ещё и учебных заведений, общественных организаций, которые занимаются поддержкой промышленности, органов власти и производителей той или иной продукции. Объединение позволяет получать дополнительную поддержку не только регионального, но и федерального уровня. Но это многогранная задача: не только производство, но и подготовка кадров, создание условий для реализации новых инновационных идей. Это то, что сегодня обладает конкурентоспособной продукцией, которая пользуется спросом не только в России, но и за её пределами», — отметил Василий Голубев.

Кстати, по итогам 2015 года индекс промышленного производства Ростовской области составил 154,6%. Этот показатель вывел регион на первое место не только в Южном федеральном округе, но и по России в целом.

На территории опережающего социально-экономического развития, которая расположена в Гуково, планируют разместить свои производства 15 потенциальных инвесторов. В перспективе статус территорий опережающего развития могут получить еще два города — Донецк и Зверево.

Одно из приоритетных направлений в развитии донской экономики — поддержка малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день 47% трудящихся в экономике Ростовской области приходится на эти виды предпринимательской деятельности. В регионе зарегистрировано свыше 190 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 138 тысяч — индивидуальные предприниматели, а в 2015 году малый и средний бизнес произвёл более 18% ВРП региона.

donland.ru Глава Ростовской области Василий Голубев

Ещё один из маркеров экономического благополучия — экспорт. Сегодня предприятия Дона поставляют свою продукцию в 126 стран мира. Внешнеторговый оборот региона по итогам прошлого года составил почти 6,5 млрд долларов. Ожидается, что по итогам 2016-го этот показатель вырастет на 1−1,5 млрд долларов.

Развивается на Дону и транспортный комплекс. В частности, впервые за несколько десятилетий не только в Ростовской области, но и России в целом, возводится с нуля воздушная гавань. Аэропортовый комплекс «Платов» будет введен в эксплуатацию 1 декабря 2017 года, то есть за полгода до проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Ввод в эксплуатацию аэропорта позволит усилить роль Ростовского транспортного узла в транспортной системе юга России и даст возможность реализовать трансферный потенциал региона. К аэропорту прокладывают новые транспортные артерии. Еще один важный транспортный объект региона — Ворошиловский мост, который связывает донскую столицу с городами-спутниками Азовом и Батайском. Символ Ростова-на-Дону будет реконструирован к проведению мундиаля. Вместо двух полос для движения будет шесть — по три в каждом направлении.

Между тем, в регионе особо внимание уделено социальной сфере. Главный финансовый документ области из года в год социально ориентирован. Ростовская область занимает первое место в ЮФО по выделению бюджетных средств на соцподдержку населения и образование. Так, 16 млрд рублей направлено с начала года на исполнение социальных гарантий населения, около 800 тыс. жителей Дона получили ежемесячную денежную компенсацию по оплате расходов за ЖКХ. Жилищные субсидии назначены более 150 тыс. семей на общую сумму 1,4 млрд рублей. Также принято решение о продлении на 2 года срока установления права на региональный маткапитал.

При этом стоить обратить внимание на то, что доля дотаций из федерального бюджета снизилась до 8,1%. Это позволяет области третий год находиться в группе низкодотационных регионов страны.

Также сохраняется нулевая очередность в детские саду для детей от 3 до 7 лет. Для детей в возрасте от полутора до трех лет за полгода создано 985 дошкольных мест. Не перестаёт радовать победами молодое поколение. 60 школьников в нынешнем году написали ЕГЭ на максимум, то есть на 100 баллов. Более 2 тыс. выпускников получили аттестаты с отличием.

Особого внимания заслуживают спортивные победы 2016 года. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» по итогам сезона 2015/16 завоевал «серебро» чемпионата России, а также Кубок страны. Серебряным призером чемпионата России впервые в истории стал футбольный клуб «Ростов». Жёлто-синие не только получили право участия в Лиге чемпионов УЕФА, но и пробились в групповой этап. Теперь донской дружине предстоит сыграть с грандами европейского футбола — «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и ПСВ (Нидерланды).

Самым важным событием 2016 года стало выступление донских олимпийцев на главном турнире четырехлетия. В Рио-де-Жанейро атлеты, защищавшие не только цвета российского триколора, но и флаг Ростовской области, завоевали семь золотых и две серебряных медали. Шесть ростовчанок вошли в состав гандбольной сборной России. Это игроки ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Сень, Анна Седойкина и Марина Судакова. Медаль высшей пробы также завоевала ростовская синхронистка Влада Чигирёва. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почета в командном турнире в Рио. Еще два спортсмена завоевали «серебро» ОИ-2016. Это гимнаст Никита Нагорный и тхэквондист Алексей Денисенко.

«Ростовская область традиционно «поставляет» высокие награды в спортивную копилку страны. Наши олимпийцы не раз становились кумирами для болельщиков со всего мира. В их числе — Василий Алексеев, Давид Ригерт, Людмила Турищева, Марина Логвиненко, Андрей Моисеев. Теперь к этим прославленным именам прибавляются новые», — отметил в поздравительной телеграмме олимпийцам губернатор.

И главное богатство региона — это, безусловно, его жители, безгранично любящие родной край. Только благодаря этому регион достиг высоких показателей и продолжает динамично развиваться. И день рождения Дона жители региона отмечают, по традиции, все вместе, одной большой семьей.