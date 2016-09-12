Каракас, 12 сентября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. «Отставка президента Бразилии Дилмы Руссефф не является госпереворотом. Переворотом следует считать то, что происходит в Венесуэле, где правящий режим полностью игнорирует верховенство законов», пишет аргентинское издание Clarin. В частности, отмечается, что Дилма Руссефф была отрешена от должности в результате процедуры импичмента, которая была инициирована бразильским парламентом в соответствии с конституцией страны.

Рене Магритт. Голод. 1948

Известный в странах Латинской Америки уроженец Буэнос-Айреса, журналист-международник Андрес Оппенгеймер утверждает, что примером госпереворота скорее являются действия Николаса Мадуро, который демонстрирует полное пренебрежение к закону. «Венесуэльский президент победил на выборах в 2013 году с минимальным отрывом и сразу же незаконно расширил численный состав Верховного суда за счет верных ему сторонников. Это позволило ему добиваться судебной отмены практически всех решений оппозиционного парламента, препятствующих проведению его политического и экономического курса. Кроме того, Мадуро упрятал в тюрьму оппозиционных лидеров, как, например, Леопольдо Лопеса (Leopoldo López), и сейчас пытается путем различных технических проволочек не дать возможности оппозиции собрать четыре миллиона подписей, необходимые для созыва референдума об отставке президента Венесуэлы. Я считаю, что в Бразилии не было никакого госпереворота, в то время как в Венесуэле мы наблюдаем замедленное движение в эту сторону», пишет Clarin (перевод ИноСМИ).

Отметим, что подавляющее большинство граждан Венесуэлы поддерживает отставку Николаса Мадуро. Однако, сам президент Венесуэлы делает все возможное, чтобы оттянуть процедуру референдума по импичменту. Неделю назад в стране начались аресты активистов оппозиционных маршей.

В свою очередь, левые венесуэльские политики заявляют, что в стране готовится «оранжевая революция». В частности, бывший мэр Каракаса Фредди Берналь заявил, что оппозиция действует по указке США, занимается эскалацией насилия, а мирные марши на деле являются основой для «оранжевой революции», писало ранее ИА REGNUM.