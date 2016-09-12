Москва, 15 апреля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Жителей и гостей Москвы ждёт облачная с прояснениями и тёплая погода в начале рабочей недели. Так, по данным Гидрометцентра, 15 апреля воздух в столице прогреется до +10 С°…+12 °С. Осадков не ожидается вплоть до выходных.

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А вот в середине недели из-за пришедшего в Россию скандинавского антициклона погода начнёт постепенно портиться. В Москве в ночь на 18 апреля температура воздуха в ночные часы понизится до отрицательных значений и составит — 3 С°. Также ожидается, что холодной будет и следующая ночь.

В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +15 С°.

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Добавим, что своё влияние антициклон окажет не только на Московский регион. В Псковской, Новгородской и Ленинградской областях температура воздуха может опуститься до — 4 С°. В Архангельской области, Республике Коми, ЯНАО и Вологодской области в ночное время суток ожидаются заморозки до — 6 С°.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московским автомобилистам, не планирующим поездок за город в ночное время, синоптики уже разрешили заменять зимнюю резину на летнюю.