Сыктывкар, 12 сентября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. В Государственный Совет республики внесен законопроект, предусматривающий возмещение расходов на проезд к месту обследования и лечения для страдающих онкологическими заболеваниями. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании сессии Госсовета региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Михаил Нестеров. Портрет хирурга С. С. Юдина

Проектом закона о внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» предлагается расширить круг лиц, получающих меры социальной поддержки за счёт средств бюджета Республики Коми: определить новую категорию получателей — лица, страдающие онкологическими заболеваниями. Для указанной категории граждан, проживающих в труднодоступных местностях Республики Коми, предлагается установить меру социальной поддержки в виде возмещения расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми к месту обследования и лечения онкологических заболеваний и обратно.

В перечень труднодоступных районов Республики Коми предлагается включить территории Усть-Цилемского, Ижемского, Троицко-Печорского, Удорского районов и городского округа Вуктыл.

К медицинским организациям Республики Коми, оказывающим специализированную онкологическую помощь, предлагается отнести Коми республиканский онкологический диспансер в городе Сыктывкаре, Воркутинский онкологический диспансер и Ухтинскую городскую больницу №1.

Порядком, размерами и условиями предполагается возмещать расходы на проезд лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, в размере, не превышающем стоимость проезда по кратчайшему маршруту следования в соответствии с категориями проезда: на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте.

По условиям предоставления новой меры социальной поддержки, предполагается возмещать расходы не более чем на 2 поездки в календарный год.

Объём расходов республиканского бюджета на предоставление меры социальной поддержки оценочно составит: в 2017 году — 4,6 млн. рублей, в 2018 году — 4,6 млн. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, с возможностью последующего продления.