Рига, 12 сентября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Латвия стала настолько бедным и бесперспективным государством, что даже беженцы не желают здесь оставаться, заявил военный историк, журналист, Константин Гайворонский, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Он считает, что падение интеллектуального уровня правящей элиты стало причиной кризиса в Латвии. «По факту мы стали бедной, отсталой провинцией Европы, и что самое страшное — без перспектив развития. Демографический кризис в Латвии сопровождается кризисом политического сознания, что проявляется в критическом падении уровня политической дискуссии. Грубо говоря, мы тупеем. Конкретным примером для меня является выступление публициста Риты Эвы Нашениеце, в котором она заявляет, что Ушаков перекопал улицы, для того чтобы сдать Ригу. В этом нет логики, даже женской. Это свидетельствует об абсолютном падении интеллектуального уровня людей, которые принимают решения», — заявил Гайворонский.

Напомним, из 23 беженцев, перемещенных в Латвию в рамках программы ЕС и получивших право на убежище, 21 человек уже находится в Германии. Тем временем, в Министерстве благосостояния и Латвийском Красном кресте, который обеспечивает беженцам услуги менторов, ничего не знали о планах мигрантов уехать в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывшая руководитель бюро спикера Сейма упомянув ремонтные работы, которые на данные момент активно ведутся на главных улицах Риги, отметила, что они могут стать угрозой для безопасности населения.

«Вы подумали о том, каким образом можно относительно быстро эвакуировать жителей из города, если самоуправление вдруг решило вести ремонтные работы одновременно на двух или трех магистральных улицах, как сейчас это в Риге и происходит? Как можно защищать город при помощи военных средств, если магистральные транспортные артерии перерыты? Кто-то анализировал погром Ушаковым рижских центральных улиц с точки зрения безопасности? Удачная эвакуация — это вопрос безопасности населения», — негодует Нашениеце.

В свою очередь на комментарий Нашениеце о ремонтных работах на рижских улицах отреагировал мэр Риги Нил Ушаков. «Центральные улицы в Риге перекопали для того, чтобы в случае нападения России помешать эвакуации мирного населения. Так Рижская дума специально сделала. Это не шутка. Это не первое апреля. Это статья на портале журнала Ir бывшей руководительницы бюро спикера Сейма Риты Евы Нашениеце. Вот что бывает, когда на фронтах гибридных войн воюют люди с гибридными мозгами», — парировал мэр Риги.