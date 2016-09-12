Владикавказ, 12 сентября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Северо-Осетинская общественная организация «Правовой центр право на защиту», состоящая из молодых юристов, приступила к реализации проекта «Светский закон и религиозный канон». Об этом сообщил 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM руководитель организации Заур Танделов.

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В рамках проекта начата работа по правовому просвещению и профилактике экстремизма среди молодежи республики. Финансовая поддержка оказана Министерством РСО-Алания по вопросам национальных отношений.

«По сути, указанный проект является логическим продолжением ранее уже реализованных нами в рамках подпрограммы проектов «Профилактика экстремистских проявлений в РСО-Алания», с целью более полного охвата студентов вузов, техникумов, колледжей, профучилищ и старшеклассников общеобразовательных школ. Отличительной особенностью нового проекта является то, что нами предпринята попытка провести параллели между светским законодательством РФ и Северной Осетии, нормами мировых религий. Данный подход позволит вести профилактическую работу в среде религиозной молодежи и так называемых неформальных групп риска, способствовать сохранению общероссийской идентичности, развитию гражданской ответственности и законопослушания. В СМИ широко будет освещаться наша работа», — рассказал Заур Танделов.

Поясним, что необходимость реализации проекта: «Светский закон и религиозный канон» и его разработка были вызваны наличием существенных проблем в сферах правового образования и патриотического воспитания, формирования межнационального и конфессионального взаимоуважения, гражданской идентичности и толерантности молодежи. Как считает Заур Танделов, усугубляющиеся негативные явления в молодежной среде, такие как правовая неграмотность, радикализм, подростковая преступность, проблемы с занятостью, требуют сегодня особого внимания.

Напомним, что республиканская общественная организация «Правовой центр право на защиту» начал функционировать в Северной Осетии несколько лет назад. В состав его вошли не только профессиональные юристы, но и студенты юридических факультетов вузов РСО-Алания. Организация занимается профилактической работой среди молодежи, сотрудничает с государственными органами власти, структурами местного самоуправления и издает собственную ежемесячную газету.