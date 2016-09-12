Москва, 12 сентября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий распространение системы страхования на все сумму вклада, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября. Тем самым, в случае банкротства кредитной организации, будет возмещено 100% внесенной суммы во вклад.

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В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка вкладчику возвращается страховая сумма вклада (банковского счета), не превышающая 1,4 млн рублей в каждом банке. Также вкладчик, получивший возмещение по вкладу, имеет право оформить требование к кредитору с целью получения возмещения по вкладу, превышающего страховую сумму.

За последние два года (2014−2016 гг.) Банк России отозвал лицензии более чем у 170 банков в России, что привело к невозможности многими вкладчиками получить страховое возмещение, обеспокоены авторы.

Кроме того, необходимо вспомнить банковский кризис 90-х гг., когда не существовало системы страхования вкладов, многие банки, имевшие лицензии, прекратили свою деятельность, а клиентам не выплатили денежные средства по вкладам, тем самым не выполнив свои обязательства, напоминают депутаты. В такой ситуации государство санировало только некоторые банки и компенсировало только некоторые потери частных вкладчиков, указали они.

Депутаты считают, что принятие закона позволит избежать повторения вышеописанных ситуаций.