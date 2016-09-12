Вашингтон, 12 сентября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон проводит сегодняшний день дома и ведет лишь телефонные переговоры. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Associated Press со ссылкой на одного из помощников Клинтон.

Юдель Пэн. Последняя суббота. 1910-1920

В каком состоянии сейчас находится Клинтон и каков её предстоящий график не сообщается.

Напомним, накануне Клинтон стало плохо на траурной церемонии в память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, которая проходила в Нью-Йорке. После этого кандидат от демократов отменила свою поездку в Калифорнию.

Личный врач Клинтон Лиза Бардак заявила, что у её подопечной диагностировано воспаление легких, но уже сегодня она чувствует себя «прекрасно».

Главный соперник Клинтон — республиканец Дональд Трамп не стал строить свою кампанию на плохом самочувствии Клинтон и велел своему штабу не публиковать сообщения о недугах демократического кандидата.

Также Трамп выразил надежду, что Клинтон поправиться и примет участие в дебатах. Сами дебаты Трамп предложил провести без модератора. «Думаю, может, мы должны провести дебаты без модератора. Пусть Хиллари и я сядем и просто подискутируем, потому что, я думаю, системой манипулируют, и это могут быть нечестные дебаты», — сказал Трамп.