Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Шахтёрам Ростовской области ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает выплачивать долги по зарплате. Сегодня, 12 сентября, 97 бывших работников угольной компании «Алмазная» получили часть средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «РКР».

Геннадий Старовойтов. Шахтерский натюрморт. 1960-е

Напомним, что выплаты начались 25 августа. За этот период получателями средств стали 1 тыс. 304 горняка группы компаний «Кингкоул» — бывшие сотрудники шахт ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО «Ростовгормаш» и ОАО «УК Алмазная».

«Региональная корпорация развития» гасит задолженности по зарплате перед шахтерами за счет своего собственного бюджета. Списки работников, не получающих выплаты с весны 2015 года, согласованы с конкурсными управляющими трех шахтерских предприятий и областным министерством труда и социального развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе этого года шахтеры Гуково пошли на крайние меры — объявили о начале голодовки. Отказались от еды в знак протеста сначала 65 человек, затем к бастующим присоединились еще 110 человек.