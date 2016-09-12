Чебоксары, 12 сентября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах проводятся археологические исследования на месте обнаружения старинной печи, которую предположительно относят к XVII — началу XVIII веков. Вероятнее всего, печь использовалась для производства кирпичей, сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии.

Раскопки ведутся по улице Ярославской в районе дома № 29. Ранее находка получила официальное название «Чебоксарский производственный комплекс». «Памятник представляет собой кирпичную печь, состоящую из трёх топочных сводчатых камер. Вероятнее всего, печь использовалась для производства кирпичей и строительства кирпичных зданий на территории, прилегающей к современной улице Ярославская», — полагают эксперты.

В министерстве отмечают, что объект обладает историко-культурной ценностью, является свидетельством развития промышленного и ремесленного производства в Среднем Поволжье. Время сооружения печи по размеру кирпича, примененного в его строительстве, может быть отнесено к XVII — началу XVIII веков.

Напомним, в 2013 году в Чебоксарах в сквере К. Иванов нашли усыпальницу и саркофаг. Археологи с большой долей вероятности полагают, что это усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой. Напомним, боярыня по указу царя была выслана из Москвы в Чебоксары, где 2 августа 1601 года была пострижена в Николаевском женском монастыре. Через несколько лет она умерла в монастыре. В 1934 году храм и все его строения снесли. В настоящее время на месте Николаевского женского монастыря располагается сквер К.Иванова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом в Чувашии археологические раскопки велись в Марпосадском и Вурнарском районах. Здесь исследовали могильники, относящиеся к финно-угорской и древне-мордовской культуре. Ранее в Чувашии житель Янтиковского района на заболоченном участке оврага нашёл зубы мамонта по 5 кг каждый. Он их передал в дар местному музею.

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