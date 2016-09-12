Москва, 12 сентября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Россия будет голосовать против получения Украиной следующего кредитного транша от МВФ, так как не считает, что Украина выполнила все необходимые для этого условия, заявил 12 сентября на брифинге министр финансов России Антон Силуанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

По мнению Антона Силуанова, возобновление кредитования Украины из средств Международного валютного фонда (МВФ) станет нарушением собственных правил МВФ.

Напомним, 14 сентября состоится заседание исполнительного совета МВФ по вопросу размораживания кредитной программы для Украины на $17,3 млрд, из которых Киев уже получил $6,6 млрд. Представитель МВФ Джерри Райс в начале сентября сообщил, что получению Украиной следующего транша препятствуют лишь «несколько технических вопросов». Последний транш в размере $1,7 млрд был переведен на счета минфина Украины в августе 2015 года, следующий транш на ту же сумму был отложен.

По словам Силуанова, теперь Украина вместо конструктивных переговоров о реструктуризации госдолга предлагает списать ей 36% долга перед Россией, что не может рассматриваться всерьез. В ноябре 2015 года коммерческие кредиторы Украины согласились списать 20% основного долга и понести финансовые потери в размере порядка 30% от своих первоначальных вложений. Россия предлагает Украине возвращать долг по $1 млрд ежегодно до 2018 года, но украинская сторона настаивает на списании части суммы долга. Тем не менее, Россия готова на досудебное урегулирование спора по долгам Украины, если речь пойдет об адекватных условиях.

Напомним, Украина в конце 2015 года отказалась возвращать России долг в размере $3 млрд, предоставленный министерству финансов Украины еще до госпереворота в феврале 2014 года в форме покупки украинских еврооблигаций. В ответ на это Россия обратилась с иском в Лондонский суд. В июле 2016 года Россия предложила суду рассмотреть дело в ускоренном порядке. Слушание дела назначено на 17−20 января 2017 года. Украина не выплатила $3 млрд основного долга, не оплатила купон на $75 млн, а кроме того, российская сторона считает, что по долгу должны быть начислены штрафные проценты.

Стоит отметить, что МВФ в декабре 2015 года пересмотрел правила кредитования стран с просроченными задолженностями перед суверенными кредиторами. По новым правилам Украина может получать кредиты от МВФ даже в состоянии невыплаты по долгам перед Россией. Для этого в новых правилах предусмотрен ряд условий, включающий факт «добросовестных переговоров» между кредитором и должником. Руководство России не признает происходящие переговоры добросовестными и поэтому не считает выполненными ни новые условия, ни основополагающие правила МВФ.