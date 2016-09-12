Калуга, 12 сентября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В Единый день голосования 18 сентября 2016 года, в Калужской области впервые откроются 26 избирательных участков для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, сообщили 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Советский плакат «Дружно на выборы!»

В Калуге такого рода избирательный участок будет открыт в центре города — в кинотеатре «Центральный».

Между тем, граждане, проживающие в калужском регионе, но не имеющие регистрацию по месту жительства не смогут в день выборов в федеральный парламент проголосовать за кандидатов по одномандатным округам. Им разрешено отдать свои голоса только за политическую партию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяны Котляр, для избранных депутатов, граждане не проголосовавшие за них на выборах, из-за отсутствия регистрацию по месту жительства, не считаются их избирателями. Поэтому в будущем, права и интересы этих людей видимо не будут учитываются депутатами при принятии решений.

Напомним, в Калужской области 727 избирательных участков готовы принять в день выборов в Государственную Думу России 804 тысячи граждан, имеющих право голоса. В выборах участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам.