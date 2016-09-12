Москва, 12 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Около 2 миллионов москвичей не имеют пешего доступа к паркам. Об этом на форуме «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» в Москве заявил генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Художники на Чистопрудном бульваре

По его словам, спрос на активность в Москве практически полностью удовлетворен, парки доступны для большинства москвичей. «Но если мы проанализируем доступность парков исходя из критерия десятиминутной доступности парка от места жительства, то мы увидим, что порядка 2 миллионов человек не имеют такой возможности», — отметил Леонтьев.

Он при этом отметил, что для обеспечения доступа по меньшей мере 1,5 миллиона москвичей к паркам необязательно возводить новую инфраструктуру — достаточно перестроить в городе пешеходную сеть, а также добавить пешеходные переходы.

В июне Госдумой был принят закон о создании зеленых поясов вокруг городов, который вступит в силу с 1 января 2017 года. На этих территориях законодательно запрещается размещать отходы, опасные производственные объекты, склады минеральных удобрений, объекты перерабатывающего и обрабатывающего комплексов, а также вести капитальное строительство. Закон определяет штрафы за нарушение режима осуществления деятельности в лесопарковом зеленом поясе.

Инициативы о создании лесопарковых зон могут выдвигать некоммерческие организации, органы местного самоуправления, госорганы регионов, которым нужно обратиться с ходатайством в общественные палаты, последние проведут слушания и передадут ходатайство главе региона или в правительство РФ.

В Москве московская ячейка партии «Единая Россия» объявила о запуске общественного проекта, посвященного воссозданию лесопаркового защитного пояса вокруг столицы, так называемого «зеленого пояса», или «зеленого щита». Партийцы решили создать рабочую группу, которая привлечет к обсуждению вопроса экспертов и горожан. Предполагается, что лесопарковый защитный пояс Москвы будет оказывать большое влияние на формирование климата мегаполиса и станет основным рекреационным ресурсом Москвы и Подмосковья.