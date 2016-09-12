Москва, 12 сентября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В саге семьи Гайдар сконцентрированы практически все изломы прошлого и нынешнего веков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя тот факт, что Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ.

ИА REGNUM

«Подав прошение о выходе из российского гражданства, Мария Гайдар поставила точку в саге о своей семье. В ней хронологически друг за другом следовали красный командир и советский писатель — Аркадий Гайдар, журналист, редактор центрального органа ЦК КПСС газеты «Правда» по военному отделу Тимур Гайдар, главный реформатор эпохи Ельцина — Егор Гайдар и гражданка Украины — Мария Гайдар», — перечислил сенатор.

«Бросается в глаза, что в этой саге сконцентрировались практически все изломы и катаклизмы прошлого и нынешнего веков», — констатировал он.

По мнению парламентария, нет необходимости произносить какие-то слова осуждения в адрес Марии Гайдар — «она сама все для себя решила».

«Жаль только, что история рода, объединявшего противоречивые и во многом трагические, как для самих себя, так и для страны, фигуры, закончилась самым банальным фарсом. Но, видимо, такова «загогулина» истории. А дальнейшее уже никому не интересно», — заключил Клинцевич.