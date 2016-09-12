Самара, 12 сентября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В соответствии с распоряжением правительства РФ в Самарскую область прибыли 12 санитарных автомобилей класса «В» (восемь «Газелей» и четыре УАЗа) и один автомобиль класса «С» (реанимобиль), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация в специально оборудованной машине скорой помощи

Пять новых машин получила Самарская станция скорой медицинской помощи, по одному автомобилю — Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина (реанимобиль), Октябрьская центральная городская больница, Кинельская центральная больница города и района, Сергиевская, Сызранская, Борская, Красноармейская, Нефтегорская центральные районные больницы.

«Обновление автомобилей скорой медицинской помощи — важный шаг на пути повышения качества и доступности медицины, а также степени удовлетворенности жителей медицинскими услугами, — прокомментировал министр здравоохранения Геннадий Гридасов. — В Самарской области эта работа идет постоянно и планомерно: несмотря на сложные экономические условия, на линию каждый год выходят новые машины, оборудованные современной медтехникой, реализуются самые разные программы, позволяющие сделать службу скорой помощи губернии более доступной, а ее работу — более эффективной и качественной».

Как сообщало ИА REGNUM, в России на обновление 20% автопарка, находящегося в собственности подстанций СМП, в 2016 году выделено 3,5 млрд рублей. И сейчас правительство сравнивает, какой способ содержания транспорта скорой будет лучше для бюджета. Предполагают, что передача автопарка на аутсорсинг значительно сократит непрофильные заботы медицинского персонала скорой.