Лондон, 12 сентября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от депутатского мандата в палате общин. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает вещательная корпорация ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кэмерон

Кэмерон заявил, что «долго и тяжело» принимал это решение. В конечном итоге он посчитал, что его нахождение в палате общин будет отвлекать внимание от работы нового британского кабинета.

Теперь в избирательном округе Уитни в графстве Оксфордшир, от которого избирался Кэмерон, пройдут досрочные выборы. Кэмерон избирался от округа Уитни с 2001 года.

Напомним, Кэмерон покинул пост премьер-министра Великобритании после того, как 23 июня подданные Её Величества проголосовали на референдуме за выход Соединенного Королевства из Европейского союза.

Инициировать такой референдум было одним из предвыборных обещаний Кэмерона. Однако сам он выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС.