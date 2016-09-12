Чебоксары, 12 сентября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В Чувашии — очередной предвыборный переполох, на этот раз — студенческо-ректорский. После избирательной комиссии в Канашском районе в эпицентре скандала и жалоб оказалась Московская территориальная избирательная комиссия Чебоксар. Сразу два члена ТИК подали заявление в ЦИК России и региональное МВД с материалами нарушений и фальсификации. Они полагают, что сфальсифицированы документы о включении в список избирателей около 2 тыс. студентов, которые якобы одновременно попросились проголосовать по месту учёбы. Из них более половины — это студенты Чувашского государственного университета (ЧГУ). Их заявления по списку представил ректор Андрей Александров, который сам баллотируется в Госсовет по Московскому району от «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление за подписью ректора ЧГУ Андрея Александрова

Студенческая армия на выборах

Заявление в полицию и федеральный Центризбирком «о фальсификации избирательных документов» направили 9 сентября члены московской районной ТИК Антонина Арефьева («Справедливая Россия») и Галина Николаева («Патриоты России»). Дело касается включения в список избирателей около 2 тыс. студентов, которые проживают в студенческих общежитиях Чебоксар. Чтобы участвовать в выборах по месту временной регистрации, студенты должны были заранее (как минимум, за три недели до выборов) подать соответствующие заявления в ТИК.

Яблоком раздора стало решение ТИК №22/4 от 26 августа 2016 года, согласно которому данная студенческая армия была скопом включена в списки избирателей по округу №20 (Приволжский избирательный округ). Однако Арефьева и Николаева, которые присутствовали на том заседании, в один голос утверждают, что «вопрос о студентах» тогда не поднимался, и такого решения не принималось. То есть, по их утверждению, налицо фальсификация избирательных документов, что является уголовно наказуемым деянием (ст. 142 УК РФ) и предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тыс. рублей до 4 лет лишения свободы.

«Более того, в реальности никто из студентов лично в избирательную комиссию с подобными заявлениями не обращался, все документы были предоставлены администрациями вузов. Кроме того, в ряде заявлений — мы насчитали около 180 — графа с датой подачи заявления была пустой. А в ряде заявлений не были указаны номера комнат, что даёт повод думать о наличии «резиновых общежитий», — сообщил ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, отметив, что «данной схемой администрация создаёт загон для студентов».

По словам политика, большая часть студентов (1159 человек), «якобы подавших заявления», являются студентами Чувашского госуниверситета, и ректор пойман за руку. «Их заявления предоставил ректор ЧГУ Андрей Александров, который кровно заинтересован в этих студентах как избирателях: он является одновременно кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия» по Приволжскому избирательному округу №20, где расположены студенческие общежития. Примечательно, что письмо ректора датировано 11 августа 2016 года, а вот зарегистрировано оно в ТИК на день раньше — 10 августа 2016 года», — сказал Солдатов.

9 сентября, после вскрытия данных фактов, в московскую ТИК была вызвана полиция. Со слов участников событий, после прибытия правоохранителей руководство ТИК (председатель, заместитель и секретарь) «под предлогом совещания в ЦИК Чувашии покинуло здание, и в течение шести часов сотрудникам полиции по различным предлогам отказывали в доступе к компьютерам». «Когда в присутствии понятых сотрудники полиции всё-таки получили доступ к компьютерам, то было обнаружено, что все файлы протоколов и решений комиссий в электронном виде были уничтожены в 9 часов 55 минут», — сказал Владислав Солдатов.

Он также отметил, что в этом году оппозиция, наученная прошлым опытом, сразу фиксирует нарушения законодательства, однако пока всё тщетно, а после выборов, как после драки — кулаками не машут. «Где правда?» — вопрошает патриот.

Давление с целью «замять» ситуацию

В региональных отделениях партий «Справедливая Россия» и «Патриоты России» отмечают, что на их представителей в ТИК, написавших заявления в полицию, оказывается административное давление с целью «замять» ситуацию. Как и на уполномоченного представителя СР Вячеслава Медведева, который обратился в Верховный суд Чувашии с требованием аннулировать решение ТИК о включении студентов в списки избирателей.

«Более того, в ТИКе пытаются убедить правоохранителей в том, что Галины Николаевой на заседании 26 августа не было, она якобы болела. И эти данные были внесены в табели учёта. На протест нашего представителя и требование посмотреть видеозаписи — а заседания записываются — придумывают различные причины, чтобы записи не выдавать», — сказал Владислав Солдатов.

Отметим, что в Московском районе Чебоксар сосредоточено наибольшее число вузовских общежитий и высших образовательных учреждений. На выборах в Госсовет Чувашии он представляет собой один одномандатный округ (№20), получивший название Приволжский. По данным ЦИК Чувашии, в данном округе — 40 851 избиратель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об угрозах фальсификаций в Чувашии заявила член избирательной комиссии №2717 села Шихазаны Канашского района Наталья Васильева (выдвинута «Справедливой Россией»). Комментируя её видеообращение, глава ЦИК Чувашии Александр Цветков назвал данную жалобу вопросом «интерпретаций».

Читайте также: ЦИК Чувашии: Заявление об угрозе фальсификаций — «вопрос интерпретации»

А также: Угроза фальсификации: член избиркома в Чувашии сделала заявление

Бомба под легитимность власти

Имеющиеся «факты фальсификаций только подтверждают то, что свою задачу чувашский ЦИК и органы власти видят не в том, чтобы обеспечить законность выборов, а в том, чтобы «сделать» выборы в пользу одной партии, партии власти», считает депутат Госсовета Чувашии от «Справедливой России» Олег Николаев.

«Мы привыкли к тому, что нам приходится биться за итоги, отстаивать результаты голосования, пресекать нарушения в день выборов, — сказал Николаев, комментируя ситуацию ИА REGNUM. — Но сейчас серьёзнейшие нарушения начались ещё задолго до дня голосования, причем их неприкрытый характер говорит только об одном: 18 сентября нас ждет потрясающий, небывалый уровень злоупотреблений и фальсификаций».

«Особо циничным делает ситуацию тот факт, что эти «якобы заявления» от студентов предоставил в избирательную комиссию ректор ЧГУ, сам являющийся кандидатом от «Единой России». Да и ситуация в целом выглядит предельно цинично, как насмешка над законом и здравым смыслом. Центризбирком Чувашии — государственный орган, предназначенный для контроля за беспристрастностью и честностью выборов, — помогает выдвиженцам от партии власти собирать подписи, глава ЦИК дает комментарии о том, сколько процентов наберет партия власти, члены избирательных комиссий «рисуют» фальшивые документы. Всё это закладывает серьезную бомбу под легитимность власти, которую мы будем выбирать. А самое главное, всё это в корне противоречит установке на честные и открытые выборы, озвученной нашим президентом», — подчеркнул Олег Николаев.

Читайте также: Глава ЦИК Чувашии готов работать журналистом и даже пчеловодом

А также: Провидец: глава ЦИК Чувашии уже знает итоги выборов

«Горький сарказм: партия, которая на каждом углу кричит, что она опора президента, является основным нарушителем его воли и подрывает легитимность государственной власти. Наша задача — донести до президента и до наших избирателей, что эта «опора» прогнила и не в состоянии более быть инструментом развития страны», — сказал член партии «Справедливая Россия».

Читайте также: Один Аксаков: в Чувашии долго учили кремлёвские правила